Luan recebe proposta para sair do Palmeiras

O zagueiro Luan pode ser o próximo jogador a sair do Palmeiras. Desta vez, o interessado é o Club América, um dos maiores e populares do México. Nesta terça-feira (4), a diretoria do Verdão recebeu uma proposta pela compra definitiva do atleta e abriu negociação.

Apesar do interesse em vender o atleta, o Palmeiras bateu o pé nos bastidores e informou que o jogador só sai com o pagamento da multa rescisória. De acordo com a matéria do ge, o valor oferecido pelo time mexicano não é tão abaixo.

Agora, fica a expectativa para que o América volte a carga pela contratação nos próximos dias e confirme a compra. O jogador, muito querido por Abel Ferreira, também já manifestou que gostaria de respirar novos ares na carreira.

André Jardine é o grande interessado em Luan

Por trás do interesse do América em Luan está o técnico André Jardine. Atualmente no time mexicano, o comandante trabalhou no sub-20 do Verdão e conhece o jogador de longa data.

Devido a simpatia pelo estilo de jogo e a personalidade dentro de campo, o entendimento é que ele pode agregar muito em seu elenco para jogar a Liga MX.

Contrato no Palmeiras e banco de reservas

No Verdão desde a temporada 2017, Luan se consolidou como um dos principais jogadores no elenco. Porém, o atleta ficou marcado pela torcida devido as falhas nos momentos decisivos dos campeonatos. Atualmente, o camisa 13 está no banco de reservas e vê Gustavo Gómez formar uma dupla sólida com Murilo.

Apesar de atuar menos do que esperava, Luan tem contrato com o Palmeiras até junho de 2025.O acordo foi renovado recentemente e teve a multa inicial reduzida, pois esperava sondagem do exterior na janela do meio do ano.

