Fortaleza x CRB: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta quarta-feira (5), Fortaleza e CRB abrem a final da Copa do Nordeste. O duelo será na Arena Castelão e a bola vai rolar a partir das 21h30 (de Brasília). Mandante no primeiro jogo, o Leão quer aproveitar o fator campo para abrir vantagem. Enquanto isso, o Galo busca pelo menos um empate para decidir o título em boas condições diante do seu torcedor.

Onde assistir

O duelo será transmitido pelo canal a cabo ESPN, pela TV aberta SBT e na plataforma de streaming Nosso Futebol+ a partir das 21h30 (de Brasília).

Como chega o Fortaleza

Para o duelo em casa, o elenco de Pablo Vojvoda tem desfalques: Calebe, Marinho e Sasha, lesionados. Por outro lado, o treinador vai contar com o retorno de Brítez. O jogador estava suspenso no Brasileirão, mas reassume a posição para a finalíssima. Sendo assim, Kusevic deve retornar ao banco de reservas. No geral, o Fortaleza irá manter a mesma base da competição para o jogo dentro de casa.

Como chega o CRB

A grande surpresa do torneio chega embalado para encarar o poderoso Leão do Pici. Logo depois de tirar o Bahia, a confiança do Galo é imensa e o técnico Daniel Paulista dá uma injeção de ânimo nos atletas. A principal esperança de gols fica em Anselmo Ramon, que está confirmado no comando de ataque.

FORTALEZA X CRB

Copa do Nordeste – Jogo de Ida

Data e horário: 04/6/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão, Ceará (CE)

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez (Kuscevic), Titi, Felipe Jonatan; Pedro Augusto, Hércules, Pochettino; Yago Pikachu, Lucero e Moisés. Técnico: Pablo Vojvoda.

CRB: Matheus Albino; Hereda, Saimon, Fábio Alemão e Matheus Ribeiro; Falcão, João Pedro e Gegê; Labandeira, Léo Pereira e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista.

Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)

Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

