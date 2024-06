Arthur Elias vê nova vitória contra a Jamaica como ‘grande passo’ para as Olimpíadas

A Seleção Brasileira repetiu o placar do primeiro amistoso e voltou a vencer a Jamaica por 4 a 0. Após a partida desta terça-feira (4), em Salvador, o técnico Arthur Elias disse que essa partida, assim como todo o período da Data-Fifa, foi muito importante para ele já começar a definir a lista de convocação para os Jogos Olímpicos.

“Foi um grande passo. Não só a partida de hoje, como essa convocação e todas as anteriores, elas serão levadas em conta. Tudo o que elas fizeram neste processo desde que assumi. Teremos um mês, um pouco menos, até a data final. Então, vamos com tranquilidade, com critério, mas hoje foi um dia importante”, disse Arthur.

Apesar do placar elástico, o treinador admitiu que, durante alguns momentos da partida, a sua equipe não se comportou bem. No entanto, isso também é importante, segundo ele, para corrigir logo os problemas.

“Tivemos algum momento que não estivemos bem na partida. Isso é importante para algumas correções. Mas, fiquei muito satisfeito por todo o processo. Agradeço a todas que passaram por aqui”, resumiu.

