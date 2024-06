ʽA volta dos que não foramʼ no Botafogo

Com o fim da temporada europeia, o Botafogo se prepara para “A volta dos que não foram”. Ou seja, para receber jogadores emprestados para clubes do Velho Continente e decidir o futuro destes atletas. Alguém pode ser aproveitado a partir do dia 10 de julho, data que marca a abertura da nova janela internacional? O clube pretende vendê-los em definitivos ou liberá-los, mais uma vez, por empréstimo? As respostas ficarão para as próximas semanas. São, portanto, incógnitas.

O meia-atacante Sauer é um destes nomes. Por ele, ficaria no Mais Tradicional para sagrar-se campeão. Ele chegou à Turquia no início desta temporada, em agosto de 2023. Por lá, no Rizespor, teve, contudo, números insatisfatórios: 34 jogos, um gol e uma assistência. Cairia bem no Botafogo?

“Meu futuro é o Botafogo. Tenho contrato até dezembro de 2025. Se vou permanecer ou não, é uma pergunta que hoje não consigo responder. Mas é minha vontade. Tenho convicção que posso ajudar muito. Sonho em ser campeão de uma competição importante no clube. Acompanho o Botafogo sempre, agora com a entrada do Artur Jorge, o time ficou mais encaixado taticamente”, afirmou Sauer, em entrevista ao site “ge”.

No entanto, Sauer atua em uma faixa do campo onde Luiz Henrique, Júnior Santos se revezam. Ponta construtor, teria que se adaptar ao lado esquerdo. Além disso, tem um salário alto, algo que pode pesar contra a sua permanência.

Da Bélgica ao Botafogo

Xodó da torcida em boa parte da temporada 2023, Segovinha também está de volta ao Rio de Janeiro. Na Bélgica, pelo rebaixado RWD Molenbeek, que também pertence ao sócio majoritário da SAF do Botafogo, John Textor, o atacante paraguaio somou sete jogos e uma assistência, desde o início do ano. Assim como em sua passagem pelo Glorioso, não marcou nenhum gol.

Antes de chegar à capital fluminense, Segovinha, inclusive, falou como jogador do Botafogo. O jogador guarani tem contrato até dezembro de 2026.

Outro que chega da Bélgica é o atacante Carlos Alberto. No entanto, ao contrário de Segovinha, teve mais destaque e protagonismo na Europa. Afinal, em 17 participações, marcou três gols e contribuiu com duas assistências. Na próxima segunda-feira (10), ele, aliás, se reapresenta à Estrela Solitária, no Espaço Lonier, com vínculo até o último dia de 2025.

Mais reforços e a filosofia de Artur Jorge

O Botafogo está acertado com dois jogadores: o volante Allan, ex-Napoli (ITA), e o atacante Igor Jesus. Ambos se despediram do mundo árabe e estão perto de vestir a camisa do Glorioso. O clube também mapeia um zagueiro e um meia ofensivo no mercado. Entretanto, o técnico Artur Jorge não gosta de trabalhar com elencos inchados. Sendo assim, a tendência é o Alvinegro se desfazer de alguns nomes. Insatisfeito com a condição de reserva, o zagueiro Barboza pode entrar neste pacote de saídas.

O grupo ganhou folga após a vitória sobre o Corinthians e retoma as atividades pensando no Fluminense, no próximo dia 11, pela sequência do Campeonato Brasileiro.

