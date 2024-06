Com Mbappé, Real Madrid forma quarteto de maior valor na história

O Real Madrid finalmente encerrou a novela e anunciou a contratação de Mbappé. O francês vai compor um quarteto estrelado com Vini Júnior, Rodrygo e Bellingham (ainda aguarda o jovem Endrick). Somado o valor de mercado dos quatro jogadores, a cifra é astronômica: R$ 3,4 bilhões. Isso torna o quarteto o mais valioso da história do futebol, de acordo com o levantamento do “Somos Fanáticos”.

Times históricos também passaram por análises, como o Real Madrid dos Galácticos, o Barcelona do trio MSN e o Manchester United de Cristiano Ronaldo e Rooney.

A seguir, veja, então, a relação completa, que levou em conta o valor do real em relação ao euro nos anos analisados e teve os valores corrigidos pela inflação no período. Confira!

Arsenal 2004: Ljungberg, Pires, Bergkamp e Henry – R$ 854 milhões

Os jogadores do time chamado ‘Invencíveis’, pelo fato de terem conquistado a Premier League 2003/04 de forma invicta, teriam valor de mercado de quase 1 bilhão atualmente. O atacante francês Thierry Henry era o mais valioso, com passe avaliado em 45 milhões de euros na época. Hoje, ele valeria R$ 460,3 milhões.

Real Madrid 2004: Ronaldo, Raúl, Zidane e Figo – R$ 1,1 bilhão

Os Galácticos foram inesquecíveis para os fãs de futebol. No entanto, mesmo com os valores corrigidos, o quarteto da época fica abaixo em relação às cifras da atualidade. Os mais valiosos daquele time, por ordem: Ronaldo (R$ 460,3 milhões), Zidane (R$ 255 milhões), Raúl (R$ 245,5 milhões) e Figo (224,9 milhões).

Manchester United 2008: Tevez, Rooney, Cristiano Ronaldo e Giggs – R$ 1,1 bilhão

O time comandado por Sir Alex Ferguson conquistou a Liga dos Campeões, Campeonato Inglês e Mundial de Clubes da FIFA com o quarteto de respeito. Cristiano Ronaldo era o mais valioso, com valor de mercado à época de R$ 531,9 milhões.

Real Madrid 2018: Modric, Cristiano Ronaldo, Benzema e Bale – R$ 1,5 bilhão

Famoso pelo trio BBC, os merengues ainda tinham o croata Modric na armação, que viria a se tornar o melhor jogador do mundo. Novamente, o português era o mais caro, com valor de mercado de R$ 599,7 milhões, porém, seguido de perto pelo galês Gareth Bale, que valia R$ 539,7 milhões.

Paris Saint-Germain 2022: Messi, Neymar, Mbappé e Di Maria – R$ 1,7 bilhão

O PSG conseguiu reunir um quarteto dos sonhos, mas, dentro de campo, o resultado não foi o esperado. Somente Neymar (R$ 452,4 milhões) e Mbappé (R$ 965,3 milhões) valiam quase R$ 1,5 bilhão somados.

Liverpool 2021: Salah, Firmino, Mané e Thiago Alcântara – R$ 2 bilhões

Trio de ataque famoso da era Klopp, os Reds ainda ganharam a companhia de Thiago Alcântara, que veio do Bayern de Munique. Salah e Mané tinham valor superior a R$ 700 milhões cada. A equipe chegou à final da Liga dos Campeões, sendo derrotada pelo Real Madrid.

Barcelona 2015: Iniesta, Suárez, Messi e Neymar – R$ 2,1 bilhões

O trio MSN encantou o mundo e era assistido por Iniesta, formando o terceiro quarteto mais caro da história. O time ganhou a tríplice coroa e tinha Messi com valor supremo de R$ 803,1 milhões, com Suárez e Neymar valendo mais de R$ 500 milhões cada.

Manchester City 2023: De Bruyne, Bernardo Silva, Foden e Haaland – R$ 2,4 bilhões

Campeão da Liga dos Campeões, o time de Pep Guardiola tem o time como todo que se destaca, mas o quarteto era o de maior valor da equipe. Haaland, o mais valioso, possuía sozinho valor de quase 1 bilhão (R$ 983,9 milhões).

Real Madrid 2024: Bellingham, Vini Jr, Rodrygo e Mbappé – R$ 3,4 bilhões

O Real Madrid jogou as cifras no mundo do futebol para um patamar astronômico. Após pagar 103 milhões de euros por Jude Bellingham na temporada passada, os merengues agora fecham com Mbappé, que possui valor de mercado de R$ 1 bilhão (assim como o jogador inglês). Vinicius Júnior é avaliado em R$ 858 milhões, e Rodrygo em R$ 572 milhões.

*Os valores de mercado dos jogadores se referem à cotação do ano correspondente em que atuaram juntos e foram cotados no site Transfermarkt. Foi considerado o valor do real em relação ao euro na época, sempre levando em conta o mês de dezembro de cada ano.

*O índice utilizado como referência para cálculo da inflação acumulada é o IPCA (IBGE).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Com Mbappé, Real Madrid forma quarteto de maior valor na história apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.