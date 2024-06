Palmeiras e WTorre abriram conversas para buscar um acordo referente a dívida que a construtora tem com o clube. Recentemente, o Verdão entrou com uma ação na Justiça Comum cobrando mais R$ 160 milhões da empresa. Agora, as duas partes tentam chegar em um denominador comum para o pagamento.

Há conversas entre as diretorias em busca de um acordo por esta ação, além dos valores que o Verdão tem de débito com a construtora e outras disputas menores. Existe uma expectativa que as partes consigam chegar em um senso comum, que agrade a todos.

Nos últimos dias, o Palmeiras voltou a receber o pagamento da WTorre, referente às receitas de eventos no Allianz Parque.O depósito de mais de R$ 4 milhões refere-se aos meses de março e abril, no entendimento da empresa. O clube, porém, pode contestar. Este, aliás, foi o primeiro valor recebido desde 2015.

Segundo o clube paulista, a Real Arenas, braço da WTorre criado para gestão do Allianz, realizou somente os repasses nos sete meses iniciais a partir da inauguração do Allianz Parque, em 19 de novembro de 2014. Entretanto, a WTorre discorda judicialmente do valor da dívida.

Em 2023, o Palmeiras acionou a polícia, que abriu inquérito em face da WTorre em razão da dívida, então de R$ 128 milhões. O entendimento do clube é de possíveis delitos de apropriação indébita e associação criminosa por parte da empresa.

Palmeiras e WTorre também se desentenderam por conta da manutenção do Allianz

Em janeiro deste ano, ambas as partes travaram duelo em razão da manutenção do campo do Allianz Parque. Após duas partidas pelo Campeonato Paulista na arena, a equipe alviverde passou a mandar jogos em outros lugares. O Verdão ficou sem atuar em sua casa por mais de um mês, adotando, portanto, a Arena Barueri.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Palmeiras e WTorre buscam acordo após processo de R$ 160 milhões apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.