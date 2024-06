Morelos não atua há dois jogos e perde espaço no Santos

O atacante Alfredo Morelos virou uma verdadeira incógnita no Santos. Afinal, o jogador alternou muitas vezes entre titular e reserva durante toda a temporada e agora convive com futuro incerto na Vila Belmiro. Tanto que ele não entra em campo e não soma nenhum minuto nos últimos dois jogos.

O que chama a atenção é que o técnico Fábio Carille decidiu não colocar o colombiano nas últimas duas partidas. Na ocasião, o Peixe perdeu para América-MG e Botafogo-SP, ambas por 2 a 1. Mesmo atrás do placar, o treinador optou por deixar seu centroavante no banco de reservas. A insegurança em Morelos não é novidade na temporada.

Morelos não participou da estreia do Santos na Série B, diante do Paysandu, na Vila Belmiro, mas, a partir da segunda rodada assumiu a titularidade no comando de ataque. Ele seguiu na equipe principal por quatro rodadas contra Avaí, Guarani, Amazonas e Ponte Preta e marcando um gol. Contudo, o desempenho fraco contra a Macaca fez com que ele voltasse ao banco de reservas contra o Brusque.

Aliás, contra o mesmo Brusque, ele saiu do banco de reservas e marcou na goleada por 4 a 0. Entretanto, o gol não serviu para aumentar a moral de Morelos, que permaneceu como suplente e não atuou mais.

Oscilação de Morelos não é novidade na temporada

Essa oscilação não é novidade na temporada. Morelos chegou a ser titular na final do Campeonato Paulista, diante do Palmeiras. Mas, após o Estadual, foi comunicado pela diretoria que estava liberado para procurar um novo clube. Algumas semanas depois, o Peixe decidiu reintegrar o colombiano.

O fato é que Morelos é uma grande dúvida no Santos. Carille mostra que não confia totalmente no colombiano para decidir partidas. O que se questiona no momento é se o jogador vai ter um futuro longo na Vila Belmiro.

