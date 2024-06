Bernard faz revelação bombástica ao desembarcar para assinar com Atlético

Novo contratado do Atlético, Bernard já está em Belo Horizonte e inicia em duas semanas a preparação para voltar a vestir a camisa alvinegra. Ele está liberado para jogar a partir de 10 de julho, quando abre a janela de transferências. No entanto, o meia ressaltou que nunca deixou o clube mineiro de lado.

Afinal, em rápida entrevista no desembarque no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, o atleta garantiu que sempre virava madrugadas fora do Brasil para acompanhar o futebol do Galo.

“É muita coisa, são praticamente 12 anos fora desde a minha saída, desde a minha saída acompanho o Atlético. Às vezes acordava 3 horas da manhã ou ficava até 3 ou 4 horas da manhã para assistir aos jogos. Então dá muita ansiedade, ir para o CT, ter a convivência com os companheiros, de poder ir ao estádio, encontrar a torcida, ao mesmo tempo ansioso e motivado. Toda história que eu construí até então desde a saída em 2013 é passado, eu espero agora reescrever história com títulos e histórias”, salientou.

Nos braços da torcida

Bernard assinou contrato com o Galo até dezembro de 2027. Ao desembarcar em Belo Horizonte, o atleta foi recebido por centenas de atleticanos. Ele conta que não esperava uma recepção tão calorosa.

“Eu sinceramente não esperava (torcida esperando no aeroporto). Desde a minha saída, eu sei do carinho que a torcida tem por mim, o carinho que tenho pela torcida. Sei que me ajudaram, passei por altos e baixos nos momentos que estive aqui no Atlético. Eu estava ansioso e imaginando como seria. Espero que seja só o início, estou doido para estar dentro de campo e ver os torcedores comemorando os gols”, finalizou.

