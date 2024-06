Haaland pode se tornar sócio de Casemiro; entenda

Haaland sócio de Casemiro?

Caso se concretize, Haaland será sócio de Casemiro, já que o brasileiro anunciou nesta semana que virou investidor do clube. O jogador do Manchester United se tornou sócio da Sociedade Anônima do clube e passará a integrar o Conselho Administrativo.

A entrada do jogador brasileiro no projeto é estratégica para o seu plano de ascensão. Casemiro, então, se posicionou sobre esse movimento como empreendedor.

“É uma honra para mim ingressar no Marbella, porque a minha maior motivação são as espetaculares possibilidades de crescimento do clube. Já estive várias vezes em Marbella com a minha família. Minha mulher e eu estamos apaixonados por esta cidade, à qual queremos estar ligados para a vida. Juntos sonharemos grande para levar o Marbella ao topo, mas agora temos que aproveitar a nossa maravilhosa promoção à terceira divisão”, declarou o volante.

O clube vê a participação de Casemiro como um movimento extremamente positivo. Afinal, argumentou que “fortalece o roteiro do clube ao aliar-se a um parceiro estratégico que irá ajudar no crescimento geral da instituição através da sua experiência”.

