O Grêmio conteve os ataques do Huachipato no Chile, venceu por 1 a 0 e se classificou para as oitavas de final da Libertadores. Marchesín, goleiro tricolor, fez grandes defesas no segundo tempo e se destacou em campo. O argentino analisou o jogo e celebrou a vitória.

“Muito feliz pelo time, sabíamos que seria um jogo difícil, conseguimos a classificação. Por sorte o primeiro tempo foi nosso, no segundo sofremos bastante contra um time que joga bem. Muito frio, muito barro, mas muito feliz”, disse Marchesín depois do jogo.

LEIA MAIS: Renato vê Grêmio melhor no Chile: ‘Poderíamos ter matado no 1º tempo’

Huachipato e Grêmio enfrentaram muitas dificuldades em campo. Afinal, muita chuva caiu no gramado do Estádio CAP na noite de terça-feira (04/06). Apesar das dificuldades, os jogadores tricolores demonstraram muita garra e saíram vitoriosos do Chile. O gol do jogo foi marcado por Diego Costa aos cinco minutos do primeiro tempo.

O Grêmio ainda disputa uma rodada no Grupo C. No entanto, os comandados de Renato Gaúcho já estão classificados para próxima fase da Libertadores. Caso terminem na segunda colocação da chave, os jogadores tricolores jogam diante do Fluminense nas oitavas de final.

Aliás, Grêmio e Estudiantes se enfrentam no próximo sábado (08/06), às 19h (de Brasília), no Couto Pereira, pela sexta rodada do Grupo C da Libertadores. Com nove pontos, os comandados de Renato Gaúcho estão na segunda colocação da chave e podem chegar na liderança em caso de vitória.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Goleiro do Grêmio celebra vitória na Libertadores: ‘Muito feliz’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.