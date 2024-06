Fortaleza fecha parceria pontual para as finais da Copa do Nordeste

Embalado pela disputa da final da Copa do Nordeste, o Fortaleza anunciou novo contrato de patrocínio pontual para os dois confrontos da decisão. A nova parceira é a Casa do Celular, empresa especializada em tecnologia de telecomunicação, e que estampará a barra frontal do manto Tricolor nos dois duelos contra o CRB-AL, disputados nesta quarta-feira (5) e no próximo domingo (9).

“Estamos entusiasmados em anunciar mais essa grande parceria pontual para a Nação Tricolor. A Casa do Celular, assim como o Fortaleza, tem ganhado cada vez mais destaque no Brasil inteiro ampliando o alcance da sua marca. É mais uma empresa gigante brasileira se associando ao clube que mais cresce no Brasil nos últimos anos. Será a terceira final da Copa do Nordeste do Fortaleza em seis temporadas, e em todas elas tivemos patrocínios pontuais no uniforme. O que demonstra o grande poder de mídia do clube nesses momentos de decisão”, detalhou Victor Simpson, Gerente Comercial do Fortaleza.

“Estamos muito felizes com esse patrocínio pontual desta fase da Copa do Nordeste 2024. Nossa rede vencedora sempre se alia a parceiros também vitoriosos. Somos uma grande rede com mais de 200 unidades em todo o país e o Fortaleza é um grande clube também com visibilidade nacional, Bicampeão da Copa Nordeste e muito estimado por nós. Essa aproximação será extremamente enriquecedora pois visa fidelizar e fortalecer ambas as marcas no Nordeste e em todo o país”, comemorou Darlan Almeida, fundador da Casa do Celular.

Fortaleza focado

Para a primeira partida da grande final, às 21h30 desta quarta-feira (4), o Fortaleza joga em casa, na Arena Castelão, e já anunciou que mais de 40 mil torcedores garantiram ingressos para o duelo. O jogo da volta, disputado no domingo (9), às 16h30, será no Estádio Rei Pelé. O Tricolor do Pici pode faturar o terceiro título da Copa do Nordeste, enquanto o clube alagoano busca uma taça inédita para sua galeria.

