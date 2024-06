Andreas comenta ausência de um camisa 5 fixo na Seleção: ‘Temos jogadores muito dinâmicos’

Andreas Pereira, ex-jogador do Flamengo que atualmente veste as cores do Fulham, da Inglaterra, foi mais uma vez convocado por Dorival e integra as atividades da Seleção em Orlando, nos Estados Unidos. Nesta quarta-feira (5), durante coletiva de imprensa, o meia falou sobre a dinâmica do futebol atual, e comentou o fato da Canarinho não ter mais um “camisa 5” que jogue apenas protegendo a defesa.

“Eu acho que o futebol vem evoluindo bastante. é difícil ver uma equipe agora que joga com um ‘5’ fixo”, iniciou Andreas.

“Eu acho que a gente tem um meio de campo muito dinâmico, acostumado a jogar na Premier (League) que é muito intenso. Estamos muito bem servidos em todas as posições. Não tem mais alguém fixo na frente defesa como era o Casemiro, mas temos três jogadores muito dinâmicos e intensos para exercer as funções e ajudar o time (João Gomes, Bruno Guimarães e Douglas Luiz)”, completou.

Versatilidade dos meios-campistas

Ainda sobre a posição em que atua, Andreas explicou que qualquer jogador que esteja em campo tem que estar preparado para marcar, principalmente os dois primeiros meias.

“Não muda muita coisa. Você vai estar em dois pra defender (quando jogar de segundo volante). Tem que estar em contato com o outro meia, ninguém pode ir pro ataque e deixar a defesa tão vulnerável. Por isso o professor sempre fala em atacar marcando. (…) Tem que ter a recomposição sempre para qualquer tipo de jogada. Para jogar nas posições ali no meio-campo tem que estar muito ligado. Ter muita disposição e com certeza todo mundo vai ter pra representar o Brasil na Copa América”, explicou Andreas.

