Regra da Fifa impede plano do Flamengo de ter atletas convocados contra Grêmio

O Flamengo planejou fretar um avião para trazer seus jogadores convocados e contar com eles na partida contra o Grêmio, no dia 13, pelo Brasileirão, evitando, assim, um grande desfalque no elenco.

A diretoria rubro-negra se baseou no fim da Data-Fifa, no próximo dia 11, para fazer essa movimentação e contar com os uruguaios Arrascaeta, De la Cruz, Viña e Varela, além do volante chileno Pulgar, na véspera do duelo contra o time gaúcho.

No entanto, a Data-Fifa termina dois dias antes do jogo pelo Brasileirão. As seleções, aliás, devem chegar aos Estados Unidos, sede da Copa América, ao menos quatro dias antes do início da competição, marcada para o dia 20. Assim, o plano do Flamengo não será possível. Tal explicação consta no Regulamento sobre Status e Transferência de Jogadores (RSTP) da Fifa.

O regulamento diz; “Para uma competição final, no sentido dos parágrafos 2 e 3 acima (nota da redação: o parágrafo 2 trata da obrigação dos clubes em liberar seus jogadores nas Datas-Fifa, enquanto o 3 aborda o calendário da entidade), os jogadores devem ser liberados e iniciar a viagem para suas equipes nacionais o mais tardar na manhã de segunda-feira da semana anterior à semana em que a competição relevante começa e devem ser liberados pela associação na manhã do dia seguinte à última partida de seu time no torneio”.





Flamengo lidera o Brasileirão

A única maneira de o Flamengo contar com seus jogadores seria fazer acordos com as seleções. A primeira parte do plano envolve convencer os atletas que viajaram sabendo que poderiam voltar para essa partida do Brasileirão. No entanto, Chile e Uruguai não aceitaram a ideia do clube carioca.

Aliás, o Flamengo retorna a campo no dia 13 para enfrentar o Grêmio, pelo Brasileirão. A equipe de Tite lidera o campeonato com 14 pontos em sete jogos realizados.

