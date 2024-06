Textor acusa árbitro de manipular lance em vitória do Palmeiras sobre o Botafogo

John Textor usou as redes sociais na noite desta quarta-feira (05) para acusar o árbitro Rafael Traci de manipular as imagens do VAR de modo a interferir na decisão do árbitro Bráulio Machado, que apitava o duelo entre Botafogo e Palmeiras, pelo Brasileirão de 2023.

Segundo o vídeo, Traci deliberadamente pausa as imagens para induzir Machado a interpretar que Breno Lopes, do Palmeiras, estava em situação de DOGSO, sigla para apontar chance clara e manifesta de gol.

A decisão inicial do árbitro foi de apresentar o cartão amarelo para o zagueiro alvinegro, mas com a chamada ao VAR, Bráulio expulsou o atleta. De acordo com Textor, essa chamada foi determinante para o Palmeiras virar a partida, vencer por 4 a 3 e reduzir a diferença na tabela.

“Traci instrui o operador de replay a parar o vídeo em uma “imagem congelada”… para dar a FALSA impressão de que a bola está perfeitamente dominada no pé do jogador do Palmeiras. TRACI manipula o replay do vídeo para que MACHADO veja uma imagem da perfeita posse e controle de bola que, na verdade, NUNCA existiu” diz a legenda.

Ainda na análise, Textor indica que o árbitro Rafael Traci não mostrou as melhores imagens do lance para Bráulio. Na visão do dono da SAF Botafogo, Adryelson não merecia ter sido expulso, porque Breno Lopes, atacante do Palmeiras não estava na direção do gol.

Textor provoca Kajuru

Aliás, o norte-americano também disparou contra o senador Jorge Kajuru por conta das investigações. O mandatário afirmou que o político buscou apenas 15 minutos de fama e que o representante de Goiás era palmeirense.

“Senador Kajuru (relator da CPI), seus 15 minutos de fama estão quase expirando… E tudo que parecemos ter aprendido em sua investigação de manipulação de resultados em benefício do Palmeiras é que você é um torcedor do Palmeiras pela vida toda. Problemas sérios precisam de pessoas sérias. Em qual lado da história você ficará? A escolha é sua”, escreveu Textor no Instagram.

A postagem acontece horas depois da participação de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, na CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas no Senado. Durante a sabatina, a dirigente alviverde defendeu que Textor seja banido do futebol caso não se comprovassem as acusações de manipulação de resultados.

