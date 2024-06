Fortaleza abre vantagem sobre CRB na final da Copa do Nordeste

Com atuação marcante de Moisés, o Fortaleza saiu na frente na final da Copa do Nordeste. Na noite desta quarta-feira (5/6), no Castelão quase lotado, o Leão cearense aproveitou o fator campo e venceu por 2 a 0. O primeiro, golaço do atacante, que além deste tento, fez outras jogadas sensacionais que levantaram a torcida. Dessa forma, o atacante mostrou que está en grande fase. Afinal, na semifinal contra o Sport, em Recife, naquele 4 a 1, ele fez três gols, dois espetaculares. Com mais este tento, Moisés é o artilheiro da Copa do Nordeste, com sete gols. E foi ele quem iniciou a jogada do segundo gol, de Lucero.

Este resultado faz o Fortaleza, que tenta o tri da competição, jogará pelo empate, na volta, em Maceió, neste domingo. Já o CRB tem de vencer por dois gols para levar aos pênaltis, ou conseguir um triunfo acima de três gols para garantir o caneco. O Fortaleza já levantou a “Lampions League” em 2019 e 2022. Mas o o CRB corre atrás do seu primeiro título. O máximo que conseguiu foi o vice-campeonato em 1994 (perdeu para 0 Sport).

Moisés brilha e Leão vence

Antes do jogo, bela festa da torcida do Fortaleza. E assim que a bola rolou, muita tensão e faltas, com reclamações e dois cartões para Lucero (Fortaleza) e Falcão (CRB) antes dos cinco minutos. Contudo, atuando em casa, o Fortaleza ficou em cima, dominando o meio de campo e com Lucero perdendo a primeira chance aos sete minutos. Mas o CRB começou a marcar muito bem, evitando os ataques. Assim, o Fortarleza dependeu de uma jogada indivudual para uma real chance de perigo. Aos 35, Moises recebeu na sua intermediária e numa jogada sensacional, driblou seis rivais até chutar, quase sem ângulo, na trave de Matheus Albino. Lance sensacional.

Aos 41, veio o gol. Mais uma vez Moisés fez das suas. Recebeu uma lateral pela esquerda. avançou driblando três e fez 1 a 0. Nos acréscimos, nova jogada de Moisés, desta vez tocando para Tinga e este cruzando para Lucero fazer 2 a 0. No segundo tempo, o jogo foi mais equilibrado, com o Fortaleza administrando a vantagem. O CRB até fez um gol, já no fim, com Anselmo Ramon. Mas acabou anulado por impedimento. Enfim, festa para o Leão.

FORTALEZA 2X0 CRB

Copa do Nordeste – Jogo de Ida

Data: 4/6/2024

Local: Arena Castelão, Ceará (CE)

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Matheus Rossetto (Hécules, 25’/2ºT) e Pochettino (Pedro Augusto, 36’/2ºT); Yago Pikachu (Pedro Rocha, 44’/2ºT), Lucero (Machuca, 441/2ºT) e Moisés (Kervin Andrade, 25’/2ºT). Técnico: Pablo Vojvoda.

CRB: Matheus Albino; Hereda, Saimon, Fábio Alemão e Matheus Ribeiro; Falcão, João Pedro e Gegê; Labandeira (Milke, 37’/2ºT), Léo Pereira e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista.

Gols: Moisés, 39’/1ºT (1-0); Lucero, 49’/1ºT (2-0)

Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)

Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Cartões Amarelos: Lucero, Moisés (FOR); Falcão, Anselmo Ramon (CRB)

