Presidente do Vélez diz que Centurión está desaparecido há 10 dias

O atacante Ricardo Centurión, ex-São Paulo, está desaparecido há 10 dias. Em entrevista à Rádio La Red, o presidente do Vélez Sarsfield , Fabián Berlanga, afirmou que o jogador não compareceu aos treinos e cortou toda a comunicação.

“Centurión desapareceu de um dia para o outro. Não sabemos nada dele. Estamos preocupados. Estamos tentando localizá-lo pelo Google Maps. Mas desligou o telefone e não podemos localizá-lo. Faz 10 dias”, disse Berlanga.

Berlanga elogiou Centurión, entretanto, espera que possa retornar ao time argentino o quanto antes. Aliás, o jogador chegou ao clube em 2020, mas acumulou problemas extracampo. Com isso, o atleta foi emprestado ao San Lorenzo e ao modesto Barracas Central, no ano passado.

“Ele é um rapaz que está se recuperando. Estamos dando a ele todas as possibilidades de treinar. Esperamos recuperá-lo como pessoa e dar-lhe a oportunidade de estar no grupo, de ser mais um, e a partir daí, se estiver tudo bem, vamos tratá-lo como mais um jogador, como ele é”, comentou o presidente do Vélez.

Centurión retornou ao Vélez em 2024, mas ainda não foi utilizado. Inclusive, a última partida oficial do atacante foi em abril do ano passado, pelo Barracas Central. Por fim, o argentino jogou pelo São Paulo entre 2015 e 2016 e fez oito gols em 80 jogos.

