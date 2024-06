Após imprevisto, Thiago Silva chegará ao Brasil na manhã desta sexta-feira

Depois de passar por imprevistos na Inglaterra, Thiago Silva definiu uma nova data para chegar ao Brasil. Assim, o zagueiro, de 39 anos, desembarca no Rio de Janeiro nesta sexta-feira (7), por volta das 5h30 da manhã (de Brasília) no aeroporto Galeão. Na parte da noite, o jogador se apresenta ao Fluminense, com direito a festa da torcida no Maracanã e show do Sorriso Maroto.

A previsão inicial era que o defensor chegasse nesta quinta-feira (6), porém alguns imprevistos atrasaram a chegada, algo informado por sua esposa Isabelle Silva, nas redes sociais.

“Infelizmente, meu marido, meus filhos e eu não conseguiremos estar no aeroporto do Galeão às 10h (de quinta), como havíamos dito. Tivemos um imprevisto aqui e não vamos conseguir embarcar no horário que a gente gostaria, mas estamos correndo com tudo que a gente pode aqui para tentar resolver esse imprevisto, pra gente conseguir um novo horário de voo. Assim que eu tiver o novo horário, eu passo para vocês. Mil desculpas, mas infelizmente não depende da gente”, disse.

“Fãs e torcedores que iam recepcionar a gente no aeroporto, fico devendo a vocês um novo horário. Devo saber hoje ainda. Assim que souber, eu divido aqui com vocês. Pessoa do AeroFlu, fica ligado – disse Belle Silva nas redes sociais”, completou.

Apresentação no Maracanã

Apesar da mudança no horário da chegada de Thiago Silva, o Fluminense mantém a festa de apresentação do jogador para sexta-feira 96), no Maracanã. Até o momento, o Tricolor já vendeu 51 mil ingressos para o evento, que terá show do grupo de pagode Sorriso Maroto. O clube carioca irá abrir os portões do estádio às 18h (de Brasília). A apresentação será semelhante à realizada para Marcelo em 2023. Por fim, o intuito é quebrar o recorde de público de apresentações do futebol brasileiro. No momento, Luís Fabiano detém esse feito, ao se apresentar ao São Paulo em 2011 diante de mais de 45 mil pessoas. Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

