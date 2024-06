Ronaldo participa de negociação entre Cássio e Cruzeiro. Entenda

O goleiro Cássio, ex-Corinthians, foi o primeiro grande nome anunciado pela nova SAF do Cruzeiro. O empresário Pedro Lourenço, afinal, comprou o clube e garantiu investimentos pesados para montar um bom time para a sequência do Campeonato Brasileiro. No entanto, o antigo proprietário da Raposa, Ronaldo Nazário, participou da negociação.

Afinal, a “Galáticos Capital”, uma das empresas geridas pelo Fenômeno, foi responsável pelo planejamento financeiro. Além disso, a empresa recebeu propostas do goleiro e projetou ganhos financeiros e potenciais do jogador.

A empresa ligada a Ronaldo fez o planejamento financeiro detalhado para garantir a estabilidade e segurança financeira do Cássio, refletindo suas novas metas e desafios no Cruzeiro. Aliás, a companhia salientou que o foco é o “desenvolvimento e crescimento contínuo”.

A “Galáticos Capital” foi fundada a partir da união de “R9 Investimentos” e “Galápagos Capital”. A empresa tem foco na gestão patrimonial de atletas e entretenimento. Além de Cássio, conta com Gabriel Jesus, Roger Guedes, Arthur Cabral como outros clientes de peso.

Cássio foi contratado no início de maio e foi o primeiro grande nome da gestão Pedro Lourenço. Mais do que uma contratação, a Raposa mandou um recado para o mercado, afinal, se reforçou nos bastidores com Alexandre Mattos e prometeu grandes investimentos. A tendência é que mais reforços sejam anunciados nos próximos dias.

