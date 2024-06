Santos coloca três posições como prioridade no mercado

O Santos está oficialmente de volta ao mercado de transferências. Após ver seu elenco ficar limitado em opções após algumas lesões nas últimas semanas, o Peixe identificou três setores que necessitam de reforços para o restante da temporada. Assim, o Alvinegro Praiano busca um goleiro, um zagueiro e um atacante de velocidade.

No momento, a urgência está no gol. O titular João Paulo foi operado, está em recuperação e deve voltar aos gramados apenas no ano que vem. Brazão é bem avaliado internamente, mas está passando por um período de avaliação e não tem certeza se vai permanecer na meta principal até o fim do ano.

O Peixe já avaliou alguns nomes, como de Marcelo Grohe e Jordi. Agora o nome da vez é Hugo Souza, ex-Flamengo e que agora está no futebol português. A decisão será tomada pelo técnico Fábio Carille e pelo executivo Alexandre Gallo se será necessário trazer um novo goleiro ou não.

A zaga também é um setor que preocupa. O Santos sabe que Joaquim receberá muitas ofertas no meio do ano e pode sair. Além disso, o jovem Jair Cunha não agradou Fábio Carille e vem atuando mais no sub-20 do que na equipe principal. Assim, um novo defensor é visto com bons olhos. Igor Rabello chegou a receber uma sondagem, mas o Atlético-MG vetou sua saída.

Atacante de velocidade é sonho antigo do Santos

Por fim, o Peixe busca um ponta para disputar posição com Otero. O venezuelano não foi convocado para a Copa América, porém, seu rendimento nas últimas rodadas tem caído e abre margem para questionamentos internos. O Santos tem um pré-acordo com Maceió, da Portuguesa, mas ele só chegará à Vila Belmiro em setembro, quando acaba seu contrato com a Lusa. Assim, o Alvinegro Praiano busca um nome imediato para reforçar a equipe na Série B.

Apesar de só poder registrar novos reforços no dia 10 de julho, quando abre a janela de transferência, o Santos já está indo atrás de novas contratações. A ideia é chegar no mês que vem com acordos bem encaminhados.

