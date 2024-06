Para afastar a crise: veja o calendário do Vasco em junho após goleada

Depois da goleada histórica sofrida para o Flamengo, o Vasco tenta aproveitar a Data Fifa para recuperar o elenco para voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Assim, os comandados de Álvaro Pacheco terão mais seis partidas em junho para tentar uma sequência de vitórias e subir na classificação.

Ao longo da semana, a torcida realizou alguns protestos, ainda mais depois de perder de 6 a 1 para o maior rival, no Maracanã. Nesse sentido, o primeiro deles aconteceu a última terça-feira (4) em São Januário, que amanheceu pichado. Entre as frases expostas na Colina Histórica, estava “elenco de finados”.

Além disso, um grupo de torcedores foi à porta do CT Moacyr Barbosa manifestar-se contra os jogadores e o atual desempenho da equipe na temporada. Eles estenderam uma faixa com a palavra “vergonha” e outras citando diretamente jogadores do elenco. Entre elas, uma chamando o zagueiro Léo de “Capitão Frouxo” e outra afirmando que o defensor Maicon é um “aposentado”. Outro atleta criticado foi o jovem Rayan, de 17 anos.

Sequência do Brasileirão

O Vasco ocupa a 13ª colocação, com seis pontos, em sete rodadas. O próximo compromisso será diante do Palmeiras, no dia 13 de junho, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Sendo assim, na sequência do Brasileirão, o time recebe o Cruzeiro, dia 16, às 18h30 (de Brasília), em São Januário

Na 10ª rodada, o Cruz-Maltino visita o Juventude, no Alfredo Jaconi, dia 19, às 20h (de Brasília), que também está na parte de baixo da tabela, no momento. Três dias depois, a equipe carioca mede forças com o São Paulo, que emendou uma sequência invicta com o técnico Zubeldía, na Colina Histórica, às 21h (de Brasília).

Por fim, o Vasco fecha o mês contra duas equipes da parte de cima da tabela. O primeiro confronto será com o Bahia, dia 26, às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova. O time, então, finaliza junho com o clássico diante do Botafogo no dia 29, às 19h (de Brasília). O mês, aliás, será recheado de clássicos cariocas, visto que também terá os seguintes duelos: Botafogo x Fluminense e um Fla-Flu.

Confira os jogos do Vasco em junho

Brasileirão

Palmeiras x Vasco – Allianz Parque, São Paulo (SP)

13/06 (quinta-feira), às 21h30

Brasileirão

Vasco x Cruzeiro – São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

16/06 (domingo), às 18h30

Brasileirão

Juventude x Vasco – Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)

19/06 (quarta-feira), às 20h

Brasileirão

Vasco x São Paulo – São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

22/06 (sábado), às 21h

Brasileirão

Bahia x Vasco – Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

26/06 (quarta), às 21h30

Brasileirão

Vasco x Botafogo – A definir

29/06 (sábado), às 19h

