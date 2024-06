Com julgamento adiado na Suíça, Gabigol faz passeio em Paris, na França

Após o julgamento de Gabigol na Corte Arbitral do Esporte (CAS), na Suíça, ser adiado, o atacante do Flamengo aproveitou para dar uma volta em Paris, na França. Em sua conta no Instagram, o camisa 99 postou uma foto na Champs-Élysées, uma das principais avenidas francesas.

Além da foto, Gabi também postou um vídeo visitando o “Arco do Triunfo”, um dos principais pontos turísticos do país europeu.

Gabigol retorna ao Brasil na sexta-feira e integrará os treinamentos do elenco rubro-negro. A próxima partida do Flamengo será no dia 13, contra o Grêmio, no Maracanã.

A audiência que aconteceria na sexta-feira (7), em Lausanne, não irá acontecer por conta da União Federal, que é parte do processo, que alega que não recebeu notificação. Assim, não indicou um árbitro para o julgamento. Dessa forma, o CAS acatou a solicitação do órgão.

Ainda sem data definida, a expectativa é que o julgamento aconteça no segundo semestre desse ano.

