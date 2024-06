São Paulo avança em compra de Michel Araújo e define posições carentes no mercado

O São Paulo está muito próximo de comprar os direitos econômicos de Michel Araújo. O meio-campista que pertence ao Fluminense e está emprestado até dezembro de 2024. No entanto, ele é muito bem avaliado pelo técnico Luis Zubeldía e deve permanecer no Tricolor Paulista por mais tempo.

Assim, Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, revelou detalhes da negociação.

“Com Michel Araújo já está tudo acertado. Afinal, estamos em troca de minutas de pagamento, envolveu também uma dívida do Fluminense pelo Hudson. Está muito avançado. Na próxima semana devemos fazer a renovação com o Michel e finalizar a troca de minutas com o Fluminense”, disse Carlos Belmonte aos jornalistas Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone.

Michel Araújo está no São Paulo desde 2023 e vem ganhando sequência nesta temporada. O meio-campista tem 50 jogos disputados, com quatro gols marcados. O jogador tem atuado como titular absoluto com Luis Zubeldía e é uma das esperanças da torcida tricolor para 2024.

São Paulo de olho no mercado

Além do interesse pela compra de Michel Araújo, os dirigentes tricolores também monitoram possíveis nomes no mercado. O clube deseja contratar pelo menos um volante e dois laterais na próxima janela de transferências.

“Hoje nós trabalhamos basicamente em três posições, em graus diferentes de necessidade. Assim, nós pensamos na necessidade de mais um volante, em razão da lesão do Pablo. A gente também pensa num lateral-esquerdo em razão da questão do Welington. Além disso, também olhamos para lateral direita, mas com um pouco mais de margem. Nas demais posições, acho que estamos bem atendidos nesse momento”, disse Carlos Belmonte.

O São Paulo entra em campo na próxima quinta-feira (13/06), diante do Internacional, às 20h (de Brasília), no Majestoso, pelo Brasileirão. O Tricolor Paulista está na quarta colocação, com 13 pontos conquistados.

