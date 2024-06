Com lesão de Fagner, Matheuzinho deve ganhar sequência no Corinthians

Fagner está fora dos próximos compromissos do Corinthians na temporada. Afinal, o lateral e capitão alvinegro está com uma lesão na parte posterior da coxa direita e deve ficar longe dos gramados por pelo menos um mês. Assim, Matheuzinho pode embalar uma sequência inédita de jogos pelo clube.

Chegada de Matheuzinho

O lateral-direito de 23 anos é um dos reforços do Timão para 2024. O jogador, que era cria das categorias de base do Flamengo, custou cerca de R$ 20 milhões aos cofres alvinegros. O camisa 23 é uma das apostas da diretoria corintiana e agora tem uma chance de ouro de embalar no clube.

Início no Corinthians

Matheuzinho aos poucos vem ganhando espaço com António Oliveira. No entanto, ele ainda não emplacou uma sequência de dois jogos seguidos no time. O camisa 23 está no clube paulista desde fevereiro e tem 14 partidas disputadas, sendo apenas quatro como titular.

Fagner tem retorno previsto para início de julho. Portanto, Matheuzinho pode atuar como titular em pelo menos oito jogos consecutivos. O Timão entra em campo na próxima terça-feira (11/06), diante do Atlético-GO, às 19h (de Brasília), no Antonio Accioly, pelo Brasileirão.

