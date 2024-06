Léo Pereira treina e deve voltar ao Flamengo contra o Grêmio

Após três dias de folga, o Flamengo se reapresentou na tarde desta quinta-feira (6) no Ninho do Urubu e iniciou sua preparação para o duelo com o Grêmio, pelo Brasileirão. Assim, Tite teve uma ótima notícia, visto que Léo Pereira fez parte do treino no campo e deve voltar a ser opção para o treinador no jogo da próxima quinta-feira (13), às 20h (de Brasília), no Maracanã. A informação é do portal “ge”.

O zagueiro não atua há quase um mês, desde a goleada por 4 a 0 sobre o Bolívar no dia 15 de maio, em virtude de uma lesão na coxa esquerda. Por outro lado, David Luiz pode ser mantido na equipe titular depois de duas ótimas atuações contra Millonarios e Vasco. Além disso, o treinador não poderá contar ainda com Ayrton Lucas e Allan, que estão no departamento médico, e o jovem Lorran, que participa de treinamentos com a Seleção sub-20.

Quem também não esteve no treinamento foi Gabigol. Afinal, o atacante viajou para a Suíça na última quarta-feira para participar de sua audiência no CAS, marcado para sexta. No entanto, a entidade adiou o julgamento. Nesse sentido, o camisa 99 deve retornar ao Brasil nesta sexta-feira (7) para participar das atividades a partir de sábado (8).

Por causa da Copa América, Tite terá que buscar soluções após perder cinco importantes jogadores do elenco para as próximas partidas. Entre eles, estão Arrascaeta, De la Cruz, Pulgar, Varela e Viña, todos convocados por suas respectivas seleções.

