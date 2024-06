Bahia vende Chávez na maior negociação do futebol nordestino

O Bahia efetuou, nesta quinta-feira (6), a maior negociação da história do futebol nordestino. Afinal, vendeu o lateral-esquerdo Jhoanner Chávez, para o Lens, da França, por 4,5 milhões de euros (R$ 25,7 milhões na cotação atual).

O equatoriano, já emprestado ao clube europeu, tem, portanto, sua contratação em definitivo junto aos franceses. O Bahia fica com percentuais em relação a uma futura negociação de Chávez por parte do Lens. A concretização do negócio será em julho, quando haverá a reabertura da janela de transferências internacionais.

Maiores vendas do futebol do Nordeste

Jhoanner Chávez (Bahia para o Lens-FRA): RS 25,7 milhões Moisés (Fortaleza para o Cruz Azul-MEX): cerca de R$ 24,5 milhões Caio Alexandre (Fortaleza para o Bahia): cerca de R$ 24,3 milhões Lucas Ribeiro (Vitória para o Hoffenheim-ALE): R$ 16 milhões Gregore (Bahia para o Inter Miami-EUA): R$ 15,7 milhões

Bahia recupera investimento em Chávez

Dessa forma, o clube baiano consegue recuperar o investimento no lateral. Ele chegou em 2023 por R$ 18 milhões. A diretoria do Tricolor teve, portanto, lucro de R$ 7,7 milhões com Jhoanner Chávez. Ele também aparece como Top-5 das maiores aquisições do futebol do Nordeste. Quatro delas, aliás, pertencem ao Bahia.

Maiores contratações do futebol nordestino

Caio Alexandre (Bahia): 24,3 milhões; Jean Lucas (Bahia): R$ 24, 2 milhões; Moisés (Fortaleza): R$ 18,4 milhões; Jhoanner Chávez (Bahia): R$ 18 milhões; Cauly (Bahia): R$ 13,8 milhões.

Aliás, desde sua chegada ao Esquadrão de Aço, o lateral tinha grande expectativa por parte dos torcedores e da diretoria, porém não conseguiu destaque. Atuou em 29 partidas, com um gol anotado e uma assistência. Chegou a ser emprestado ao Independiente Del Valle, do Equador, por cinco meses na temporada anterior.

