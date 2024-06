Os Gaviões da Fiel, principal torcida organizada, resolveu ajudar o Corinthians a melhorar a vida financeira. Através de comunicado no site oficial, os membros da torcida abriram um debate para ajudar o clube a quitar a Neo Química Arena. A partir de agora, a entidade irá receber sugestões para organizar a quitação da casa corintiana.

A ideia dos Gaviões da Fiel é juntar focas e contribuir para ajudar o Alvinegro no lado financeiro. No comunicado, a organizada cita a marca de 35 milhões de torcedores do clube paulista para atingir o seu objetivo.

Gaviões da Fiel e Caixa Econômica Federal

Apesar de mostrar apoio ao clube, os Gaviões irão repassar a verba diretamente a Caixa Econômica Federal. Atualmente, o valor da dívida do Alvinegro com o banco está em R$ 706 milhões.

Inaugurado em 2013, o estádio sempre foi um grande debate no Corinthians. O clube se enrolou com o pagamento e viu o sonho se transformar em pesadelo. Diversos acordos foram realizados com a Caixa para reorganizar os pagamentos, mas sem sucesso. Sendo assim, caso tenha a ajuda da torcida, o clube poderá enfim ter um respiro nas contas.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Gaviões da Fiel sugere projeto para quitar estádio do Corinthians apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.