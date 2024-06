Arena do Grêmio mostra gramado e faz limpeza de vestiários

A Arena do Grêmio mostrou como ficou o estado do seu gramado após as águas que inundaram grande parte do Rio Grande do Sul baixarem. Além disso, a administração iniciou a limpeza de partes do estádio. Assim, as equipes realizaram os trabalhos na rouparia, vestiário e no auditório onde as entrevistas são realizadas.

Em vídeo publicado pela Arena do Grêmio nas redes sociais, é possível ter ciência do estrago causado pelas enchentes no campo da Arena. A coloração da grama está completamente diferente: a cor verde não aparece mais.

Hoje foi dia de limpeza no auditório, vestiário e rouparia da Arena do Grêmio! A equipe de manutenção está trabalhando diariamente para o mais breve possível o torcedor retornar para a casa do tricolor #JuntosSomosImortais pic.twitter.com/y8tQCxLWmj — Arena do Grêmio (@todosnaarena) June 5, 2024

As imagens da Arena mostram também o vestiário com água lamacenta na altura da pia, a cabeça da fantasia do Mosqueteiro, mascote gremista, suja, entre outras situações. É possível ver funcionários retirando lama de diversos locais. Eles recolheram também objetos que acabaram destruídos pela tragédia no Rio Grande do Sul.

Dessa forma, a Arena ainda não tem prazo para voltar a ser usada pelo Grêmio, que não descarta não atuar mais no estádio nesta temporada. Contudo, o objetivo do Imortal é voltar a jogar em sua casa em 2024.

De domingo a domingo, nossas equipes trabalham para reeguer a Arena para ti, torcedor gremista. Nossa dedicada equipe está no campo, zona mista, camarotes e por toda a Arena empenhada na limpeza de cada detalhe que sempre foi motivo de orgulho para o nosso torcedor. + pic.twitter.com/cEWSeEekf4 — Arena do Grêmio (@todosnaarena) June 3, 2024

Por não ter ainda a possibilidade de jogar na Arena, o Grêmio mandou seus dois jogos como mandante após a retomada do futebol no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Na estreia, vitória por 4 a 0 sobre o The Strongest, pela Libertadores. Em seguida, com time praticamente reserva, perdeu por 2 a 0 para o Bragantino, este pelo Brasileirão.

