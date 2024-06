Holanda goleia Canadá no primeiro teste antes da Eurocopa 2024

A Holanda fez a alegria de seus torcedores em Roterdã. A Laranja Mecânica não tomou conhecimento do Canadá e venceu o primeiro teste antes da Eurocopa 2024 por 4 a 0 no Estádio De Kuip, casa do Feynoord, nesta quinta-feira (6). Mesmo com algumas de suas principais peças no banco, os holandeses golearam o amistoso nesta Data Fifa de junho com gols de Depay, Frimpong, Weghorst e Van Dijk.

Dessa maneira, a Holanda segue embalada sob o comando do técnico Ronald Koeman e mantém a forte preparação para a Eurocopa 2024, que será disputada na Alemanha.

Agora, a Laranja Mecânica vira a chave e começa a pensar no duelo contra a Islândia, na próxima segunda-feira (10).

Por outro lado, o Canadá acabou sendo goleado no primeiro teste nesta Data Fifa de junho, em preparação para a Copa América 2024. Além disso, os canadenses terão outro duro confronto e encaram a França no próximo domingo (9).

Holanda x Canadá

A Holanda dominou a primeira etapa, mas não conseguiu abrir o placar. Os donos da casa criaram várias oportunidades e tiveram grandes chances de marcar, principalmente com Frimpong e Brobbey, que foram parados por grande intervenção do zagueiro Cornelius e bela defesa do goleiro St. Clair. Por outro lado, o Canadá tentava se defender, mas conseguiu assustar já no fim da primeira etapa com Larin, que finalizou de dentro da área, mas errou o alvo.

Na volta do intervalo, a Holanda manteve a pressão e abriu o placar logo aos quatro minutos. Frimpong deu cruzamento perfeito pela direita e Depay apareceu sozinho na área para empurrar com o pé esquerdo para o fundo da rede. O Canadá fez alterações na equipe, mas não conseguiu conter os holandeses. Aos 10 minutos, Frimpong fez jogada pela direita e finalizou com a perna esquerda para ampliar o marcador. Além disso, apenas oito minutos depois, Weghorst, que havia acabado de entrar, aproveitou rebote do goleiro e anotou o terceiro.

Por fim, outro jogador que saiu do banco de reservas e deixou sua marca foi Van Dijk. O zagueiro do Liverpool ganhou a disputa pelo alto em jogada de escanteio e, de cabeça, confirmou a goleada por 4 a 0, aos 37 minutos da segunda etapa.

