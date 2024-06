Título inédito do Fluminense na Copa do Brasil completa 17 anos

O dia 6/6 é importante na história do Fluminense. Afinal, foi nesta data, em 2007, que o Tricolor conquistou a Copa do Brasil pela primeira vez. E esse título histórico completa 17 anos nesta quinta-feira (6).

Na ocasião, o Flu foi até o Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC), para enfrentar o Figueirense na grande decisão. Após empate por 1 a 1 no Maracanã, a equipe carioca precisava buscar o resultado, já que, à época, ainda existia a regra do gol qualificado (abolido desde 2018).

Nesse sentido, se o jogo terminasse 0 a 0, os times empatariam em saldo de gols e o Figueirense seria declarado campeão por ter feito gol fora de casa. Mas o Flu foi guerreiro.

Afinal, logo aos três minutos de jogo, desfez a vantagem do time da casa. Após cruzamento de escanteio vindo da esquerda, a bola ficou viva e o centroavante Adriano Magrão brigou ferrenhamente por ela. Então, levantou para a área, com Roger Machado (atual técnico do Juventude) dominando no peito e finalizando de maneira perfeita para superar o goleiro Wilson.

Thiago Silva: primeiro bicampeão pelo Fluminense?

Prestes a voltar para o Flu, o zagueiro Thiago Silva estava na campanha heroica, aliás. Dessa forma, caso o Tricolor volte a conquistar a Copa do Brasil, em 2024, o defensor se tornaria o único bicampeão do torneio pelo clube.

Após avançar pelo Sampaio Corrêa-MS, a equipe está nas oitavas de final, aguardando sorteio para saber quem enfrentará, então, na sequência da competição.

Relembre a campanha vitoriosa do Fluminense

12 jogos

6 vitórias

5 empates

1 derrota

63,8% de aproveitamento

22 gols pró

11 gols contra

11 de saldo

Primeira Fase

– Ida: ADESG-AC 1 x 2 Flu

– Volta: Flu 6 x 0 ADESG-AC

Segunda Fase

– Ida: América-RN 1 x 2 Flu

– Volta: Flu 0 x 1 América-RN

Oitavas de Final

– Ida: Flu 1 x 1 Bahia

– Volta: Bahia 2 x 2 Flu

Quartas de Final

– Ida: Fluminense 1 x 1 Athletico

– Volta: Athletico 0 x 1 Fluminense

Semifinal

– Ida: Fluminense 4 x 2 Brasiliense

– Volta: Brasiliense 1 x 1 Fluminense

Final

– Ida: FLUMINENSE 1 x 1 FIGUEIRENSE

– Volta: FIGUEIRENSE 0 x 1 FLUMINENSE

