Irmão de Léo Moura assina primeiro contrato profissional com o Fluminense

O zagueiro Carlos Daniel, de apenas 16 anos, assinou nesta quinta-feira (06/06) seu primeiro contrato profissional com o Fluminense. Irmão do ex-jogador Léo Moura, o jovem assinou novo vínculo, celebrado no Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, em Xerém, até o fim de maio de 2027.

“Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais um importante passo na minha carreira. Sou grato ao Fluminense pela oportunidade, por acreditar no meu trabalho, e me sinto orgulhoso de assinar meu primeiro contrato profissional com o clube que me acolheu há dez anos. É uma sensação única e de muito orgulho para mim e minha família. Agora, espero continuar ajudando a dar muita alegria ao Time de Guerreiros”, disse o Moleque de Xerém.

Natural do Rio de Janeiro (RJ), Carlos Daniel é cria do futsal e chegou a Xerém, em 2018, aos nove anos. Além disso, foi campeão da Copa Olaria Sub-16, o defensor ajudou o clube a erguer de forma invicta o troféu inédito da Copa do Brasil Sub-17 de 2024. Em 2023, aliás, o jogador conquistou o título do Quadrangular Internacional pela Seleção Brasileira Sub-15.

Por fim, o ex-lateral celebrou, nas redes socias, a assinatura de contrato do irmão. Ao longo da carreira, Léo Moura teve passagem pelos quatro clubes grandes do Rio de Janeiro.

“Orgulho e gratidão de fazer parte deste momento”, disse Léo Moura.

