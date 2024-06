Dois diretores do Corinthians entregam o cargo em meio à crise

O Corinthians entrou em uma grande crise nesta sexta-feira (7). Em poucas horas, o Timão viu sua patrocinadora máster rescindir o contrato com o clube e seu goleiro titular estar de malas prontas para a Inglaterra. Agora, para piorar a situação, dois diretores de cargos importantes decidiram deixar o Parque São Jorge.

Rozallah Santoro, diretor financeiro, e Fernando Alba, diretor-adjunto de futebol, vão entregar os cargos ao presidente Augusto Melo. A decisão partiu em conjunto com os membros do Movimento Corinthians Grande, grupo político que dá sustentação à gestão do atual mandatário.

Os membros do grupo alegam que Augusto Melo não cumpriu com o que acabou sendo prometido durante sua campanha. Embora esteja ainda no sexto mês de mandato, o presidente perdeu capital político rapidamente e viu sua diretoria sofrer baixas em áreas sensíveis. Aliás, outros diretores já haviam saído, escancarando o início da crise.

Há alguns meses, o diretor Rubens Gomes pediu demissão após conflito com o próprio Augusto Melo. Depois foi a vez do diretor jurídico, Yun Ki Lee, e o superintendente de marketing, Sérgio Moura, a pedirem para sair.

Rozallah Santoro e Fernando Alba já haviam pedido para deixar os cargos anteriormente, mas foram convencidos por Augusto Melo a continuar. Agora, com a rescisão de contrato da VaideBet e as investigações, os cartolas decidiram, enfim, deixar o clube.

Presidente do Corinthians ainda não se manifesta

Augusto Melo até agora não se manifestou com a saída dos diretores e também da rescisão com a VaideBet. Contudo, o mandatário deve passar por um processo de entrevistas para ocupar novamente os cargos vagos no Corinthians.

