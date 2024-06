Inter encerra sua estadia em Itu antes de retorno ao RS para jogo decisivo

O Inter finalizou sua preparação em Itu, sede provisória, nesta sexta-feira (07). Em seguida, a delegação retorna ao Rio Grande do Sul para o duelo decisivo pela Sul-Americana. Até porque a equipe vai enfrentar o Delfín, do Equador, neste sábado (08), às 21h30, em Caxias do Sul. Trata-se do último compromisso da equipe pela competição continental e vale a classificação para a próxima etapa. Para obter êxito na sua missão, o Colorado precisa de um triunfo sobre o adversário equatoriano.

O técnico Eduardo Coudet analisa promover mudanças no time titular para a partida. Isso porque após período machucado, o volante chileno Aránguiz treinou sem restrições. O atacante Wanderson também volta a ficar à disposição desde abril. Assim, o provável time titular do Internacional deve ser: Fabrício; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Thiago Maia, Mauricio, Aránguiz, Alan Patrick; Wesley e Alario.

Este é o último embate atrasado do Inter pela Sul-Americana. A equipe, aliás, encontra-se na terceira colocação, com os mesmos oito pontos do Delfín, próximo oponente e que se encontra uma posição acima. Os equatorianos levam vantagem no segundo critério de desempate, os gols marcados. No caso, são nove do adversário e cinco dos gaúchos.

Período longe do Rio Grande do Sul

Em entrevista ao canal oficial do Inter no YouTube, o meio-campista Alan Patrick detalhou o período em que o elenco ficou longe do Rio Grande do Sul. Além disso, que os jogadores compreendem a possibilidade que o futebol permite de amenizar a situação da população gaúcha.

“É um momento diferente que temos vivido. Para nós, improvisados aqui em São Paulo, onde temos a compreensão e a solidariedade de tudo que o Rio Grande do Sul vem vivendo, nosso povo e nosso torcedor. Ao mesmo tempo, tivemos que voltar ao nosso trabalho. A gente sabe que através do futebol podemos levar um pouco de alegria nesse momento difícil para o povo gaúcho”, declarou o camisa 10 do Internacional.

Panorama do Inter no Campeonato Brasileiro

O cenário do Colorado na Série A é um pouco mais tranquilo, já que se encontra na oitava colocação, com dez pontos, além de dois jogos a menos. Seu compromisso seguinte no torneio será diante do São Paulo, na próxima quinta-feira (13).

O duelo será válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro e ocorre no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma. Em seu retorno à Série A, mesmo com os obstáculos, a equipe gaúcha venceu o Cuiabá, fora de casa, por 1 a 0.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook .

O post Inter encerra sua estadia em Itu antes de retorno ao RS para jogo decisivo apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.