O Corinthians terá um novo goleiro nas próximas rodadas. Com a iminente saída de Carlos Miguel para o futebol da Inglaterra e a transferência de Cássio para o Cruzeiro nas últimas semanas, o Timão deve ter o jovem Matheus Donelli na meta alvinegra em seus próximos jogos. Contudo, a situação do arqueiro também preocupa o clube.

Isso porque o goleiro tem contrato válido até 5 de janeiro de 2025. Desta forma, a partir de 5 de julho, próximo mês, Matheus Donelli já pode assinar um pré-contrato com outro clube. O Corinthians corre para renovar o contrato do jogador, mas internamente as negociações são consideradas difíceis.

Isso porque Donelli e seu empresário sabem que o Timão vai ao mercado atrás de um goleiro mais experiente. O garoto já recebeu sondagens de outros clubes e não descarta deixar o Corinthians. As conversas devem seguir nos próximos dias e o Alvinegro tenta segurar o arqueiro ao menos até o final da temporada.

De qualquer forma, Donelli ficaria à disposição para o jogo contra o Atlético-GO, na terça-feira (11). Ele é o provável titular, já que a janela de transferências só reabre em julho. Felipe Longo, campeão da Copinha, é a outra opção de António Oliveira. Contudo, ele está com a Seleção Brasileira Sub-20 neste momento.

A passagem de Matheus Donelli no Corinthians

Vale lembrar que Matheus Donelli não disputa uma partida pelo Corinthians desde julho de 2022, em derrota para o Ceará, por 3 a 1, no Brasileirão. Desta forma, já são 692 dias sem uma oportunidade na meta alvinegra. Ele fez sua estreia no profissional do Timão em março de 2021, em um clássico contra o Palmeiras. Desde então, atuou mais nove vezes, totalizando dez aparições no elenco principal.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post ‘Novo goleiro’ do Corinthians, Matheus Donelli está em último ano de contrato apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.