Palmeiras conquista prêmio inédito entre clubes na América Latina

3O Palmeiras, em parceria com a empresa End to End, ganhou um prêmio de comunicação e marketing inédito entre os clubes da América Latina nesta sexta-feira (6): o Hashtag Sports Awards, na categoria Melhor Uso do X, o antigo Twitter.

O case premiado foi o @Palmeiras Not Found (@Palmeiras Não Encontrado), que acumula nove premiações desde o seu lançamento. Aliás, a conquista do Alviverde superou marcas renomadas como NBA, Stewart-Haas Racing, Minnesota Timberwolves, BetMGM, WSL e Colorado Rapids, que também concorriam ao prêmio.

– Mais do que um clube de futebol, o Palmeiras é uma organização comprometida com o desafio de impactar positivamente a indústria do esporte e toda a sociedade. Estamos satisfeitos com o reconhecimento internacional que a nossa campanha vem alcançando e, principalmente, por contribuirmos com uma causa tão importante, que é o desaparecimento de pessoas no Brasil – afirmou a presidente Leila Pereira.

Campanha premiada

Perfil do Palmeiras ‘sumiu’; ação viralizou No dia 12 de outubro de 2022, em comemoração ao Dia das Crianças e em apoio à ONG Mães da Sé, o Palmeiras realizou uma campanha para conscientizar sobre o desaparecimento de crianças. Aliás, o clube decidiu desativar temporariamente o seu perfil no X (antigo Twitter) por 13 horas, o que gerou questionamentos entre torcedores e jornalistas. Após o período de desligamento, a conta foi reativada e um vídeo da presidente Leila Pereira explicando a ação foi publicado. “Se você, torcedor palmeirense, sentiu falta da nossa conta no Twitter, mas imagine a agonia e a dor de uma mãe que não encontra o seu filho”, dizia a dirigente, no texto publicado para a ação. “Para nós, é um orgulho imenso receber este prêmio, ajudando o Palmeiras a se tornar o primeiro clube da América Latina a ganhar o Hashtag Sports Awards. Quando conseguimos abordar uma temática tão importante e relevante quanto a da campanha, isso nos traz a sensação de que estamos sempre em alinhamento com o propósito de entregar cases reais e que possam de fato conectar o torcedor à sua paixão”, celebrou Reginaldo Diniz, CEO da End to End. Quero parabenizar toda a equipe que esteve envolvida desde o início no projeto e agradecer a confiança e parceria do nosso cliente, o Palmeiras, e seus executivos de Marketing. É um grande marco para todos nós que vivemos do esporte”, completou. Hashtag Sports Awards A premiação reconhece as melhores práticas de engajamento no esporte. O evento foi realizado em Nova York e ofereceu mais de 60 troféus divididos em 11 categorias. Além disso, o Palmeiras competiu no grupo 2 com times e instituições renomadas como NBA e NFL.

Prêmios conquistados pela campanha @Palmeiras Not Found: >Sportbiz Latam

Ouro – Melhor Ação Social 2023 >Ampro Globes Awards

3 ouros – Melhor Campanha de Redes Sociais; Melhor Uso de RP; Melhor Campanha de Entretenimento. >Lusófonos

1 Ouro

2 Pratas >Colunistas

2 Bronzes – DIGITAL e RP >Hashtag Sports Awards

1 Ouro – Melhor Uso do “X” (antigo Twitter)

