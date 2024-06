Botafogo faz grande jogo, vence o Fluminense e assume a liderança do Brasileirão

Botafogo e Fluminense se enfrentaram nesta terça-feira (11), no Estádio Nilton Santos, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Melhor organizado e com apoio de sua torcida, o time alvinegro venceu por 1 a 0. O zagueiro angolano Bastos marcou o único gol aos 20 minutos do segundo tempo.

Para o Botafogo, o resultado coloca o time na liderança de forma provisória do Brasileirão com 16 pontos em oito rodadas. Já o Fluminense segue sem vencer atuando fora do Maracanã, e fica em 16ª, com apenas seis pontos conquistados em oito partidas. Apenas uma posição acima do Z-4.

Glorioso pressiona, mas não chega ao gol

O Botafogo foi superior ao Fluminense na primeira etapa e abusou de perder gols, impondo pressão na saída de bola do Tricolor e aproveitando os espaços deixados na defesa. Aliás, Junior Santos acabou perdendo duas grandes oportunidades, uma delas acertando a trave de Fábio. Atuando praticamente nos contra-ataques, o time das Laranjeiras também acertou a trave com Marquinhos, no seu maior lance no primeiro tempo. Dessa forma, o placar não saiu do 0 a 0 nos 45 minutos iniciais.

Enfim, saiu o gol do Botafogo

Na etapa final, o time de Artur Jorge manteve o comando do jogo e marcou um gol aos 20 minutos. Após cobrança de escanteio de Damián Suárez, o defensor Bastos subiu mais que todos e abriu o marcador, 1 a 0 para o Botafogo. Desse modo, o Fluminense precisou sair para buscar o resultado e mesmo com Fernando Diniz empilhando atacantes, o time não levou perigo ao gol de John. No final, o Glorioso garantiu a vitória em seus domínios.

Próximos jogos

A próxima partida do Botafogo será no domingo (16), quando encarará o Grêmio, no Estádio de Kleber José de Andrade, no Espírito Santo. Por outro lado, o Tricolor Carioca receberá a equipe do Atlético-GO, no sábado, no Maracanã, às 21h (De Brasília)

BOTAFOGO X FLUMINENSE

Campeonato Brasileiro — 8ª rodada

Data e horário: 11/06/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos (RJ)

Gols: Bastos, 20’/2ºT (1-0)

BOTAFOGO: John, Damían Suárez, Bastos, Alexander Barboza e Cuiabano. Gregore, Marlon Freitas, Tchê Tchê (Patrick de Paula), Luiz Henrique (Yarlen), Junior Santos e Tiquinho Soares (Óscar Romero). Técnico: Artur Jorge

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier (Douglas Costa), Manoel (Alexsander) Marlon e Marcelo. Martinelli, Lima (Kauã Elias), PH Ganso (Renato Augusto), Marquinhos, John Kennedy e Germán Cano (Isaac). Técnico: Fernando Diniz

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (FIFA) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Frederico Soares Vilarinho (MG)

Cartão Amarelo: Tiquinho Soares, Tchê Tchê, Damían Suárez (Bot); Martinelli, Ganso, Marcelo (Flu)

Jogos da 8ª rodada da Série A do Brasileirão