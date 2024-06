Técnico do Corinthians vê empate como justo, mas exige: ‘Temos que parar de errar’

O jogo entre Atlético-GO e Corinthians, pela oitava rodada do Brasileirão, teve de tudo, menos um vencedor. O Alvinegro paulista contou com noite inspirada de Yuri Alberto para abrir dois gols de vantagem sobre o adversário, mas cometeu erros bobos e cedeu o empate aos 90 minutos. Resultado, inclusive, considerado justo pelo técnico António Oliveira.

Em coletiva de imprensa, o treinador alvinegro ponderou a urgência de resultado do Corinthians como um dos fatores para o desequilíbrio emocional no empate em 2 a 2 com o Atlético-GO. António Oliveira disse, ainda, que as ‘peripécias’ da partida motivaram o resultado final.

“Um jogo que sabíamos que ia ser difícil, mas como todos do Brasileirão. Equipe com urgência de pontos, em um estádio que historicamente o Corinthians tem dificuldade. Foi um jogo com diversos acontecimentos e peripécias que motivaram o resultado final e acabou sendo um resultado justo”, e completou:

“Mesmo com nosso 2 a 0, o adversário teve mais a bola e chances claras. No entanto, a partir do momento que existe a expulsão o jogo fica completamente desvirtuado e as estratégias alteram completamente. Os erros acontecem. Mas temos definitivamente que parar de errar”, concluiu António.

Expulsão

A expulsão ao qual António Oliveira se refere é a de Gustavo Henrique, aos 33 minutos do primeiro tempo. O zagueiro recebeu o segundo amarelo ao dar uma espécie de gravata em Emiliano Rodriguez, quando o atacante tentou cobrar um lateral com agilidade. O jogo estava parado no momento, e o árbitro puniu o defensor com o cartão vermelho.

Gustavo Henrique foi expulso quando o jogo estava 1 a 0 para o Corinthians, que mesmo com dificuldade segurou a vitória até o intervalo. Yuri Alberto ainda ampliou a vantagem aos 16′ da segunda etapa. Mas a reação do Atlético-GO começou quatro minutos depois, com gol contra do zagueiro Cacá ao tentar cortar um cruzamento. O empate ocorreu na cobrança de pênalti à meia altura de Shaylon, aos 90′.

Situação do Corinthians

O Corinthians pode retornar ao Z-4 ao final da oitava rodada do Brasileirão. Com 6 pontos, o Alvinegro pode ser ultrapassado pelo Criciúma, que enfrenta o Athletico na quinta-feira (13), e pelo Cuiabá, adversário do Cruzeiro no mesmo dia, às 19h, no Mineirão.

