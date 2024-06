Dorival Júnior pede cuidado com Endrick: ‘Precisamos de paciência’

O atacante Endrick é o nome mais comentado na Seleção Brasileira. Logo depois de marcar o gol da vitória contra o México, a torcida pede a presença do garoto no amistoso desta quarta-feira (12), diante dos Estados Unidos. O duelo será o último antes de o Brasil estrear na Copa América.

Durante a entrevista coletiva na véspera do jogo, o comandante explicou o motivo de o camisa 9 ficar no banco de reservas e pede muita paciência da imprensa. De acordo com o treinador, o jogador não pode queimar etapas.

“Temos que ter um pouco de cuidado com o Endrick. Vocês acompanham minha carreira há algum tempo. Eu sempre usei demais as categorias de base, sempre valorizei demais, e sempre tive muito cuidado. Ao mesmo tempo que possamos nos apressar em alguma situação, talvez não tenhamos uma volta e um erro pode ser fatal”, afirmou.

Dorival intensifica explicações

Por fim, Dorival intensificou as explicações para que o processo de evolução do atacante ocorra sem obstáculos:

“Peço só um pouco de paciência a todos. Ele vem de uma evolução muito boa. Acompanhei o quanto ele foi decisivo no campeonato anterior pelo Palmeiras, em momento algum deixamos de avaliar e por isso peço um pouco de paciência e tranquilidade com esse garoto para que as coisas aconteçam de maneira natural. Ele pode ser muito útil para a Seleção desde que tenhamos paciência. Não é só colocar lá e deixar que resolva a situação. Está finalizando uma formação e precisa de tempo e paciência. Lógico que sai das qualidades e capacidades. Seria fácil colocá-lo, mas não deixo de arriscar com um jogador como ele. Tanto que foi a primeira substituição”, encerrou.

Sem Endrick no time principal, a Seleção Brasileira aposta no trio de ataque formado por jogadores de Real Madrid e Barcelona. Veja a provável escalação: Bento; Danilo, Marquinhos, Beraldo e Wendell; Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá; Raphinha, Rodrygo e Vini Jr.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Dorival Júnior pede cuidado com Endrick: ‘Precisamos de paciência’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.