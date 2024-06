Medel acerta com Boca Juniors e vai deixar o Vasco

Medel está de saída do Vasco. O jogador negocia com o Boca Juniors, da Argentina, e já não vai atuar contra o Palmeiras, na quinta-feira, às 21h30, no Allianz Parque, pelo Brasileiro. A rescisão do zagueiro com o Cruz-Maltino está na fase final, de acordo com o presidente Pedrinho.

“Sobre Medel, a minuta da rescisão já está sendo avaliada por seus advogados, foi um pedido dele já há muito tempo pela saída. Já tinha um comunicado ao Pacheco que esse andamento [de saída] estava tendo uma velocidade acima do esperado. Ele ia para o jogo, o Pacheco perguntou para ele como estava a cabeça dele para o jogo, e ele falou que não estava com o foco ali, que queria sair o quanto antes”, disse Pedrinho.

Pedrinho ainda disse que o jogador foi “honesto” sobre a situação. O mandatário ressaltou que vai ficar no Vasco “quem estar a fim de representar a camisa”.

Carreira de Medel

Medel, vale a lembrança, já atuou pelo Boca Jrs. Foi entre 2010 e 2011, oriundo do Universidad Católica (CHL), clube que o revelou. Emprestado pelos chilenos, Medel fez 48 jogos e marcou sete gols pelo time argentino.

Depois, aventurou-se pela Europa, passando por Sevilla, Cardiff, Internazionale, Besiktas e Bologna antes de chegar ao Vasco. No Cruz-Maltino, teve grande ano em 2023, atuando em 20 partidas e sendo de suma importância para a permanência da equipe na Série A do Brasileirão. Em 2024, porém, sofreu críticas, chegando ao ponto de perder a vaga no time, apesar de ser o capitão.

