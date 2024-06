O Fluminense não consegue esboçar reação no Campeonato Brasileiro e teve mais uma fraca atuação, agora diante do Botafogo, no Nilton Santos. Após a derrota por 1 a 0, pela 8ª rodada, Samuel Xavier, que voltou ao time depois de se recuperar de lesão no pé direito, disse que o Tricolor não tem priorizado as Copas, sobretudo a Libertadores, entretanto tem faltado constância na disputa da competição nacional.

“Não estamos escolhendo Libertadores e não o Brasileiro. As coisas não estão fluindo. Até na Libertadores a gente não tá fazendo grandes jogos como fazia antes. Precisamos ter mais constância, na Libertadores e no Brasileiro”, disse.

Assumir a responsabilidade

O post Samuel Xavier diz que Fluminense não prioriza competições e cobra: ‘Assumir responsabilidade’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.