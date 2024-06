Liziero tem conversa com Zubeldía e será avaliado para possível retorno

O volante Liziero retornou de empréstimo após um período no futebol da Suíça, atuando pelo Yerdon Sport, teve uma conversa com Luis Zubeldía, para saber se tem espaço no elenco do São Paulo. De férias, o jogador deve iniciar nos próximos dias um período de treinos individualizados e depois ser observado melhor pelo treinador. Caso contrário, será liberado para procurar um novo clube.

A ideia é que Liziero recupere o condicionamento físico depois do período de descanso. Assim, ele pode passar por uma avaliação melhor por Zubeldía. A diretoria já passou todos os dados do jogador como histórico, números, dados do empréstimo e características do jogador. Assim, o futuro do jogador vai passar totalmente pelo técnico argentino.

Na Suíça, Liziero disputou 29 partidas, marcou três gols e deu cinco assistências para os companheiros. O Yerdon foi o nono colocado de uma liga com 12 times e se manteve na elite. O jogador tem contrato com o São Paulo até o dia 31 de dezembro deste ano. Hoje, o elenco tem Alisson, Bobadilla, Luiz Gustavo e Galoppo para o setor. Pablo Maia, titular absoluto, está lesionado e ainda deve levar alguns meses para retornar.

Aliás, as ausências no São Paulo podem pesar para a permanência de Liziero. Afinal, com Pablo Maia lesionado e Bobadilla com a seleção do Paraguai na Copa América, o Tricolor conta apenas com Luiz Gustavo e Alisson para o setor, além de garotos do sub-20. Assim, o jogador criado em Cotia pode ser uma solução.

A primeira passagem de Liziero no São Paulo

Pelo São Paulo, Liziero disputou mais de 150 jogos e conquistou um título: o Campeonato Paulista de 2021. Aliás, antes de ir por empréstimo para o time suíço, o meio-campista estava defendendo o Coritiba, onde fez 17 partidas.

