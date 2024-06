Palmeiras volta ao Allianz buscando primeira vitória como mandante

O Palmeiras se prepara para encarar o Vasco nesta quinta-feira (13), às 21h30, no Allianz Parque, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Na partida, o Verdão terá uma missão incomum para a equipe nos últimos anos. Conseguir a primeira vitória como mandante na competição.

Muito forte dentro de seus domínios, o Palmeiras ainda não venceu diante de seus torcedores neste Campeonato Brasileiro. Muito se passa pelas partidas na Arena Barueri. Afinal, jogando na região metropolitana de São Paulo, o Verdão perdeu as duas partidas que fez, contra Athletico Paranaense (0 a 2) e Internacional (0 a 1). Além disso, ficou no empate sem gols contra o Flamengo, este no Allianz Parque.

Dos 11 pontos que o Palmeiras somou nas sete rodadas do Brasileirão, dez foram obtidos como visitante (três vitórias e um empate). O time de Abel Ferreira é o que tem melhores números fora de casa na Série A.

Após a derrota para o Athletico Paranaense, Abel voltou a reclamar de não jogar no Allianz Parque. Além disso, falou para não pedir títulos ao Palmeiras, se a equipe não jogasse no ”chiqueiro”.

“Não tenho nada contra Barueri. Quero jogar no Allianz Parque. Nossa torcida nos dá 30% das vitórias em casa. Já ganhamos e perdemos aqui, mas os títulos ganhamos na nossa casa. (…) O problema é o Allianz. Como que é possível não jogarmos no Allianz Parque? Se não jogamos no Allianz, não nos cobrem para sermos campeões”, disse Abel.

Palmeiras iria jogar contra o Vasco em Barueri

Inicialmente, o jogo contra o Vasco estava marcado para Arena Barueri, mas com o adiamento dos jogos por conta da tragédia que assolou o Rio Grande do Sul, a partida voltou para o Allianz Parque. Agora, o Verdão espera que o seu ”chiqueiro” ajude na primeira vitória como mandante no Brasileiro.

