Apresentação de Mbappé no Real Madrid já tem data marcada

Com pompas de grande astro, Kylian Mbappé será apresentado no Real Madrid no dia 16 de julho, dois dias após a final da Eurocopa. Ele estará junto com milhares de fãs no Santiago Bernabéu após alguns anos de “namoro” com os Merengues.

No último dia 3 de junho, o Real Madrid confirmou todos os rumores e anunciou Mbappé como novo reforço para as próximas temporadas. O jogador, campeão mundial com a França em 2018, chega à capital espanhola a custo zero. Afinal, seu vínculo com o PSG estava no fim.

De acordo com o jornal “Le Parisien”, a apresentação de novo camisa 9 do time espanhol será com uma “cerimônia memorável”, com o Santiago Bernabéu lotado. Dessa maneira, a expectativa é de mais de 85 mil torcedores blancos no estádio. Segundo a publicação, é para fazer lembrar a apoteótica chegada de Cristiano Ronaldo em 2009, que teve as presenças de Eusébio, ídolo português, e Alfredo Di Stéfano, ícone do Real Madrid.

Mbappé vai disputar a Euro pela França

Mbappé está concentrado com a França para a disputa da Eurocopa. Os gauleses são um dos principais favoritos ao título e estão no Grupo D. A estreia será na segunda-feira, dia 17 de junho, contra a Áustria. Em seguida, o duelo será contra a Holanda, no dia 21. Por fim, encerram contra a Polônia, no dia 26.

Ao jornal alemão “Bild”, Mbappé falou sobre a expectativa para a disputa da Eurocopa.

“Estou impaciente para disputar esta Euro. Em 2021, foi um sentimento bizarro jogar uma fase final em tantos países. Meu objetivo é deixar minha marca nessa competição”, disse.

