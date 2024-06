Durante as ausências de Enner Valencia e Rafael Borré, Alario tem dado conta do recado no Inter. O atacante argentino é um dos reforços do Colorado para temporada e já conta com cinco gols marcados em 2024.

LEIA MAIS: Inter pode voltar a treinar no Beira-Rio ainda este mês; jogos em julho

Momento de Alario no Inter

Com passagens por River Plate, Bayer Leverkusen e Eintracht Frankfurt, Alario atualmente vive um bom momento no Internacional. O atacante está com apenas um gol de desvantagem em relação ao Valencia, artilheiro do Colorado na temporada.

Aliás, Enner Valencia e Rafael Borré estão convocados para Colômbia nesta Data-Fifa e são desfalques confirmados nos próximos compromissos da temporada. Afinal, os colombianos estão relacionados para disputa da Copa América e só devem retornar aos gramados em julho.

Assim, Alario deve ganhar mais sequência em campo e pode se tornar artilheiro do Inter em 2024. O atacante tem protagonizado boas atuações e atualmente é a principal esperança de gols da torcida. O argentino, por sinal, estufou as redes contra Tomayapo e Delfín, respectivamente.

O Inter entra em campo nesta quinta-feira (13/06), diante do São Paulo, às 20h (de Brasília), no Majestoso, pelo Brasileirão. Com Alario em campo, os comandados de Eduardo Coudet vão em busca da terceira vitória consecutiva na temporada. O Colorado está na oitava colocação do campeonato, com duas rodadas de desvantagem em relação aos adversários.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Alario ganha sequência e pode se tornar artilheiro do Inter em 2024 apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.