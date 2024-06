Real Madrid pretende vender o lateral-esquerdo Mendy na próxima janela

O Real Madrid está disposto a escutar ofertas pelo lateral-esquerdo Mendy na próxima janela de transferências. Isso porque, de acordo com o jornal espanhol “Relevo”, o clube não se recusaria a vender o jogador em caso de uma proposta atrativa. No caso, tanto para os merengues como para o francês, até porque seu vínculo expira em 2025.

Ele foi uma peça essencial na temporada, principalmente nas conquistas do Campeonato Espanhol e da Liga do Campeões. Mesmo assim, a avaliação interna no clube é que Mendy já passou do seu auge. A sua condição física longe do ideal e recorrentes lesões também favorecem a uma possível saída.

Prova disso é que desde a temporada 20/21, ele já perdeu 54 jogos por contusões. Vale relembrar que o lateral-esquerdo assinou com o Real Madrid em 2019. Apesar disso, o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, não deseja uma venda do jogador. O comandante italiano entende que o francês ajuda bastante a equipe defensivamente.

Chegada de novo lateral-esquerdo ao Real Madrid pode facilitar a saída do francês

Aliás, uma das prioridades dos Merengues na próxima janela é reforçar a posição. Tanto que negocia com o Bayern de Munique na tentativa de contratar Alphonso Davies. Contudo, as tratativas ainda não evoluíram, pois as partes não chegaram a um acordo a respeito dos valores.

Segundo o jornal espanhos “AS”, os Galácticos pretendem pagar 25 milhões de euros iniciais (o equivalente a R$ 145,5 milhões na cotação atual) para fechar com o canadense. Aliás, o clube espanhol aceita aumentar a oferta para até 30 milhões de euros (quase R$ 175 milhões na cotação atual). Entretanto, os bávaros se mostram irredutíveis e afirmam que aceita vende-lo apenas por 50 milhões de euros (aproximadamente R$ 271 milhões na cotação atual).

Vale relembrar que o Real Madrid conta com uma legião de jogadores franceses no elenco. Na última temporada eram três, Mendy é o mais antigo. Já os volantes Camavinga e Tchouaméni têm menos tempo de clube. Na próxima temporada, ainda haverá a chegada do astro Mbappé. Aliás, a sua apresentação deve ocorrer logo depois do fim da Eurocopa, em 16 de julho.

