Membros de torcida organizada do Santos voltam a cobrar jogadores no CT

O elenco do Santos teve mais um dia de cobranças nesta quarta-feira (12). Cerca de 30 membros de uma das torcidas organizadas do Peixe, a Sangue Jovem, estiveram no CT Rei Pelé para cobrar melhor resultados da equipe, que está na quinta posição da Série B.

Inicialmente, os torcedores foram barrados de entrar nas instalações alvinegras. No entanto, após um membro da diretoria se reunir com eles, os santistas foram liberados para entrar.

Essa foi a segunda vez na semana que os jogadores foram alvos de cobranças. Afinal, na segunda-feira, cerca de30 integrantes da Torcida Jovem foram ao centro de treinamento. Em tom forte, alguns nomes específicos, como o de Weslley Patati, foram mais cobrados. Diego Pituca, Gil, Giuliano e Guilherme pediram a voz e falaram.

Antes disso, após a derrota do Santos para o Novorizontino, um dos ônibus da delegação santista foi atacado por um grupo de torcedores. Os vândalos bloquearam a passagem do automóvel com cones e obstáculos e atiraram pedras, quebrando vidros da janela do automóvel, que contava com comissão técnica e membros do estafe.

