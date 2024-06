Conmebol divulga data e horário dos jogos das oitavas da Libertadores; confira

A Conmebol divulgou nesta quarta-feira (12) as datas e horários das oitavas de final da Copa Libertadores. Os jogos ocorrerão em duas semanas de agosto, com duelos de times do Brasil na terça, quarta e quinta-feira, assim como ocorreu na fase de grupos.

Na tabela divulgada pela entidade sul-americana, consta a Arena como o estádio do Grêmio como mandante diante do Fluminense, no jogo de ida. No entanto, Porto Alegre ainda vem se recuperando das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, e o estádio do Imortal foi bastante afetado pelas águas. Tanto que os dois jogos da fase de grupos que foram adiados por este motivo foram no Couto Pereira, em Curitiba. O local da partida ainda pode ser modificado.

Veja os dias e horários jogos de ida das oitavas de final da Libertadores

13/08 – 19h – Grêmio x Fluminense – Arena do Grêmio

13/08 – 21h30 – San Lorenzo x Atlético-MG – Pedro Bidegain

14/08 – 21h30 – Colo-Colo x Junior Barranquilla – Estadio Monumental

14/08 – 19h – Peñarol x The Strongest – Campeón del Siglo

14/08 – 21h30 – Talleres x River Plate – Mario Alberto Kempes

14/08 – 21h30 – Botafogo x Palmeiras – Nilton Santos

15/08 – 19h – Nacional x São Paulo – Gran Parque Central

15/08 – 21h30 – Flamengo x Bolívar – Maracanã

Veja os dias e horários jogos de volta das oitavas de final da Libertadores

20/08 – 19h – Fluminense x Grêmio – Maracanã

20/08 – 21h30 – Atlético-MG x San Lorenzo – Arena MRV

20/08 – 21h30 – Junior Barranquilla x Colo-Colo – Estádio Metropolitano

21/08 – 19h – The Strongest x Peñarol – Hernando Siles

21/08 – 21h30 – River Plate x Talleres – Monumental de Núñez

21/08 – 21h30 – Palmeiras x Botafogo – Allianz Parque

22/08 – 19h – São Paulo x Nacional – Morumbis

22/08 – 21h30 – Bolívar x Flamengo – Hernando Siles

O campeão da Libertadores poderá receber até US$ 33,05 milhões (cerca de R$ 166 milhões) de premiação pelo título, um acréscimo de US$ 5 milhões em relação a 2023.

