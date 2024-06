Luis Guilherme assina com West Ham e deixa o Palmeiras

Luis Guilherme é jogador do West Ham. O atacante foi aprovado nos exames médicos em Londres e assinou contrato com os Hammers nesta quarta-feira (12). Dessa maneira, ele não joga mais pelo Alviverde. A negociação foi fechada em 30 milhões de euros (R$ 170 milhões).

Desse montante, 23 milhões de euros (cerca de 131 milhões) são fixos e outros 7 milhões de euros (R$ 39 milhões) são de bônus, que variam de acordo com metas esportivas previstas no contrato. O Palmeiras ainda terá direito a 20% do que o clube inglês obtiver de lucro com uma possível venda futura.

Uma das principais joias da base do Verdão nos últimos anos, Luis Guilherme não terá uma despedida oficial no Palmeiras. Isso porque ele estava com a Seleção sub-20 para treinamentos e, quando retornou, viajou para Londres para a realização de exames médicos no West Ham.

Atacante deixa o Palmeiras imediatamente

Como já tem 18 anos, ele vai se transferir imediatamente para os Hammers, ao contrário do que ocorreu com Endrick e Estevão. A dupla, quando assinou contrato com seus Real Madrid e Chelsea, respectivamente, ainda não era maior de idade e, portanto, precisou aguardar no Palmeiras até que completasse o décimo-oitavo aniversário.

Projetado ao time principal do Palmeiras em 2023, o garoto obteve espaço com Abel Ferreira e mostrou-se importante na briga pelo título do último Brasileirão. Nesta temporada, o jogador demonstrou a sua evolução com bons jogos. O ápice veio contra o Independiente Del Valle-EQU. Na ocasião, ele acertou um belo chute de fora da área e deu a vitória ao Palmeiras.

Aliás, desde a sua promoção ao elenco profissional, Luis Guilherme participou de 45 jogos, anotou um gol e deu uma assistência. Além disso, o garoto faturou os títulos do Brasileirão 2023 e Paulistão 2024.

