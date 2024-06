Santos reabre negociação com Marcelo Grohe e impõe condição

A diretoria do Santos está com o sinal de alerta ligado após as três derrotas consecutivas na Série B e foi ao mercado buscar reforços. A posição de goleiro é uma prioridade e Marcelo Grohe, atualmente sem clube, voltou a negociar com o Peixe.

Anteriormente, os dois lados conversaram, mas as negociações esfriaram ao pedido de dois anos e meio de contrato por parte de Grohe. Sendo assim, o jogador foi descartado e uma nova busca no mercado foi iniciada.

Sem sucesso nas investidas, o Santos recuou e voltou a procurar Marcelo Grohe. Desta vez, o time da Baixada Santista está mais flexível e topou até as condições salariais. Por outro lado, o clube quer contrato de apenas um ano e meio.

Resta saber qual será a postura de Marcelo Grohe, que além do Peixe, observa outras movimentações no mercado nacional e sabe que seria titular em outros clubes do país.

Goleiros do Santos

Enquanto Marcelo Grohe negocia com a diretoria, Fabio Carille conta com dois jovens goleiros no elenco. Gabriel Brazão assumiu a titularidade, mas não passou a confiança necessária. Na reserva, o Peixe conta com Diógenes, que não terá contrato renovado ao término da temporada.

Além dos garotos, o Santos tem João Paulo. Titular nas últimas temporadas, o arqueiro sofreu uma lesão no tendão de Aquiles da perna esquerda e só volta em 2025.

