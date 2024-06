Nesta quarta-feira (12), a diretoria do Boca Juniors oficializou ao Corinthians uma proposta pela compra do volante Fausto Vera. Sem espaço no elenco Alvinegro, o meio-campista terá a oportunidade de voltar ao país natal.

De acordo com a informação do ‘Meu Timão’, o clube argentino irá comprar 50% dos direitos econômicos do atleta. Os valores não foram divulgados. Apesar de ter a consciência que precisa colocar a mão no bolso, o Boca Juniors espera contar com uma facilidade na hora de negociar, pois sabe da situação financeira do clube brasileiro. Ou seja, a ideia é tirar proveito da situação e sacramentar a compra.

Nos bastidores, Fausto Vera aguarda uma posição dos empresários e do Corinthians. Não é segredo que o atleta pretende ir embora e dar sequência em outra equipe.

Anteriormente ao interesse do Boca Juniors, o jogador estava na mira do Atlético-MG. Porém, as negociações não avançaram e ele permaneceu no elenco.

Contratado por R$ 25 milhões, Fausto Vera foi bem na temporada 2022, mas depois perdeu espaço. Neste ano, ele não conseguiu se firmar com Mano Menezes e António Oliveira. Além disso, o Alvinegro encontra problemas para quitar a sua compra junto ao Argentinos Juniors, clube que o projetou.

Desde a sua chegada ao time brasileiro, o atleta participou de 96 partidas, sendo 63 como titular. Ele não foi campeão pelo Corinthians.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Corinthians recebe proposta oficial por Fausto Vera apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.