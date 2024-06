Dorival Júnior se mostrou confiante após o último desafio da Seleção Brasileira antes da Copa América. Apesar do empate em 1 a 1 diante dos Estados Unidos, nesta quarta-feira (12), o treinador afirmou que segue em busca do equilíbrio na equipe, mas que aprovou as atuações nos amistosos. No primeiro deles, triunfo por 3 a 2 sobre o México.

“Saio mais confiante e entendendo que estamos no caminho certo. Volto a falar que era uma fase preparatória e era mais do que necessário dar oportunidade praticamente a todos os atletas. Existe uma disputa saudável num grupo que está se formando e se conhecendo. Tivemos dois ótimos jogos para colocar em campo todos que estão neste processo de treinamento”, disse o comandante, na entrevista coletiva.

Dorival terá todos os jogadores à disposição

Dorival, aliás, escalou equipes diferentes nos dois amistosos e afirmou estar em busca de um caminho importante. Ele contará com o zagueiro Gabriel Magalhães, recuperado de luxação no ombro direito e que não entrou em campo contra México e Estados Unidos.

“Não tenho receio em afirmar que estamos no caminho certo. É natural buscar equilíbrio durante as partidas. Jogamos com formações diferentes, mas com jogadores que estão entendendo o que queremos. Teremos dias pela frente e esperamos dar um salto de qualidade. Todos os jogadores estarão à disposição a partir de agora, e definiremos o time para a estreia, o que será fundamental para a campanha”, completou o treinador.

O Brasil está no Grupo D na Copa América, ao lado de Colômbia, Paraguai e Costa Rica, adversária de estreia na Copa no dia 24 de junho, em Los Angeles.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Dorival aprova amistosos antes da Copa América: ‘Mais confiante’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.